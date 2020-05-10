Венесуэла намерена официально обратиться в ООН с жалобой на Колумбию и США за попытку вооруженного вторжения на ее территорию, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

Министерство обороны Венесуэлы информировало накануне, что в субботу во время патрулирования реки Ориноко были обнаружены три брошенных боевых катера с эмблемой ВМС Колумбии, которые были оснащены пулеметами и боеприпасами.

«Интерфакс» отмечает, что Колумбия признала, что катера принадлежат ей, сообщив, что они, якобы, были случайно унесены сильным течением реки.

Мадуро заявил о готовности вернуть катера, если колумбийское правительство сделает официальный запрос.

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