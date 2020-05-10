Военные Индии и Китая вступили в рукопашную схватку в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР. Как сообщает агентство PTI со ссылкой на источники, инцидент произошел в субботу, среди индийских пограничников есть пострадавшие.

По данным агентства, военные с обеих сторон в настоящее время отведены от места столкновения. Инцидент был завершен после переговоров между представителями местного командования двух стран. «Войска решают такие вопросы совместно в соответствии с установленными протоколами. Такой инцидент произошел впервые после долгого перерыва «, — цитирует агентство слова военного источника.

Источник не назвал причин, по которым произошло столкновение. По предварительным данным, огнестрельное оружие не использовалось, но стороны бросали друг в друга камни. Как в свою очередь сообщил телеканал News18, в столкновении участвовало до 150 солдат с обеих сторон.

Это уже не первые столкновения между индийскими и китайскими военными в горных пограничных районах. Летом 2017 года между пограничниками двух стран произошло 73-дневное противостояние, сопровождавшееся стычками на плато Доклам (Докалам, Дунлан — регион на стыке границ Бутана, индийского штата Сикким и Тибетского автономного района КНР). В сентябре 2019 года военные двух стран около суток стояли друг напротив друга цепью в районе озера Пангонг-Цо в горной области Ладакх, чтобы не пропустить друг друга. Огнестрельное оружие в этих случаях не применялось. После этого Нью-Дели и Пекин сообщили о намерении избегать подобных инцидентов.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР «незаконно оккупирует» более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.

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