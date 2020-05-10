Китай первым в мире успешно испытал технологию 3D-печати на космической орбите в автоматическом режиме. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Космический 3D-принтер, самостоятельно созданный Китаем, и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю в пятницу. Их доставила возвращаемая капсула китайского пробного пилотируемого космического корабля нового поколения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый в своем роде тест для Китая и для всего мира, в котором была осуществлена орбитальная 3D-печать с использованием непрерывных полимерных композитов, армированных углеродным волокном.

В указанном тесте оба образца были напечатаны из непрерывных углеродных волокнистых материалов, что заложило важный технологический фундамент для будущего развития 3D-печати с использованием композиционных материалов.

На орбите система 3D-печати работала в автоматическом режиме. До этого все подобные эксперименты проходили в присутствии людей, которые должны были исправлять возникшие ошибки.

Minval.az