В Индии сотрудник фармацевтической компании скончался после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство CNA со ссылкой на представителей полиции города Ченнаи.

«Индийский фармацевт умер, а его руководитель попал в госпиталь после того, как оба выпили химическую смесь, которую они разработали с целью лечения коронавирусной болезни», – говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, 47-летний мужчина по имени Сиванесан работал в компании, которая занимается фитотерапией. Для лечения коронавируса он купил на местном рынке химикаты, включая оксид азота и нитрат натрия. Также Сиванесан уговорил своего начальника по имени Раджкумар принять «лекарство». В итоге фармацевт умер, а его босс с сильным отравлением попал в больницу.

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