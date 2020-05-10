Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард считает, что с образцами земных пород с Марса на Землю могут попасть новые вирусы. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученого, необходимо разработать определенные протоколы, которые бы не дали возможности вирусам с другой планеты попасть на Землю с почвы, космических кораблей, а также от самих астронавтов.

“Все системы должны подвергаться ряду химических очисток, а также тепловой стерилизации, в то время как пробирки с образцами должны обрабатываться так, как если бы они были с вирусом Эбола», — заявил Хаббард.

При этом профессор отметил, что вероятность занесения вирусов с камнями, подобранными с поверхности Марса «крайне мала».

Известно, что NASA планирует отправить людей на Марс примерно в 2035 году.

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