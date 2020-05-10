Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт. Офис и все программы могут быть перенесены в Техас или Неваду.

«Это стало последней каплей», — заявил Маск, комментируя новость о том, что власти продлили до конца мая санитарные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Данные ограничения подразумевают и запрет на функционирование завода Tesla во Фримонте. «Tesla немедленно перенесет свою штаб-квартиру», — цитирует ТАСС предпринимателя.

Напомним, что ранее Маск высказывал мнение, что санитарные меры, введенные в США из-за коронавируса, нарушают права граждан. «Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах. Это возмутительно», — заявил глава Tesla. По его мнению, многие маленькие компании не смогут пережить связанный с ограничениями кризис. Будет волна банкротств.

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