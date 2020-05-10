Белый дом воздерживается от комментариев по поводу своей записи в социальных сетях о том, что победу над нацизмом 8 мая 1945 года одержали США и Великобритания.

В ответ на запрос ТАСС пояснить данную публикацию в пресс-службе не стали предоставлять каких-либо заявлений.

Ранее 8 мая Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нельзя мириться с подобными попытками «переписывания истории», когда они исходят от властей «страны, называющей себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии», непримиримым борцом с фейками».

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