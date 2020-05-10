Новый подтвержденный случай заражения COVID-19 выявлен в городе Ухане, где на протяжении длительного времени не было новых случаев, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Сообщается, что новый подтвержденный случай — пациент, который находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, за минувшие сутки в провинции Хубэй было выявлено 17 новых бессимптомных носителей вируса, один случай был переквалифицирован в подтвержденный.

Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные только тогда, когда у них проявляются симптомы. Был ли новый случай в Ухане бессимптомным носителем, у которого начали проявляться симптомы болезни, не уточняется, но сообщается, что во всей провинции в настоящий момент только один подтвержденный случай, пациент находится в Ухане.

В настоящее время по всей провинции Хубэй под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.

За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 129 случаев заражения (50 334 — Ухане), 63 616 выздоровели (46 464), 4 512 скончались (3 869 — в Ухане).

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