Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1546, общее число заразившихся превысило 137 тысяч, умерли 50 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших — с 31 марта.

«Сегодня выявлено 1546 новых случаев, всего заразившихся — 137 115. Мы потеряли сегодня 50 пациентов, всего умерших – 3739. Вылечились сегодня 3084 пациента, всего — 89 480», — написал Коджа в Twitter.

Minval.az