В сфере ресторанного бизнеса в США наибольшее число сокращений за 30 лет. Число работников ресторанов в стране уменьшилось в апреле на 5,5 млн и почти на 500 тыс. в марте, сообщает Национальная ассоциация ресторанов страны.

Еще три месяца назад в сфере трудилось около 12 миллионов человек.

Сейчас свыше 6 млн из них оказались без работы дома. И это число растет, — отметил представитель ассоциации Шон Кеннеди.

По данным ассоциации, сокращение рабочих мест в ресторанах США втрое больше, чем в любой другой отрасли экономики страны.

Кеннеди сообщил, что обратился к конгрессу США с рекомендацией предоставить работникам сферы общественного питания адресную финансовую помощь на время вынужденного простоя во время пандемии коронавируса.

Minval.az