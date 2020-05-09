Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал коронавирус причиной распространения антисемитских движений в обществе и интернете. Об этом сообщается в видеообращении, размещенном в День Победы, 9 мая, в его Twitter-аккаунте.

По его словам, в интернете возросли нападки на иностранцев, а на улицах распространились «антисемитские теории заговора и антимусульманские движения, связанные с COVID-19». Глава ООН также отметил, что многих мигрантов и беженцев осуждают за распространение коронавируса и лишают их доступа к медицинской помощи.

Так, Гутерриш призвал политических лидеров проявить солидарность по отношению к людям разных национальностей и этнических принадлежностей и обратить особое внимание на распространение экстремистской информации в интернете.

Он также обратился к средствам массовой информации, в частности социальным сетям, с просьбой удалять расистские, женоненавистнические и другие вредоносные материалы.

«Я прошу всех противостоять растущей ненависти, относиться друг к другу с уважением и использовать любую возможность, чтобы распространять добро», — добавил Гутерриш.

Minval.az