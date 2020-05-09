В Берлине состоялась акция, приуроченная 75-летию освобождения Европы от национал-социализма. Вечером в пятницу, 8 мая, на Бранденбургских воротах высветили слово «спасибо» на русском, английском, французском и немецком языках, сообщает DW.

«Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма», − заявили в организации Kulturprojekte Berlin, которая провела акцию.

8 мая канцлер Германии Ангела Меркель и Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе, чтобы почтить память жертв нацизма.

«Освобождение пришло извне. Оно должно было прийти извне — слишком глубоко увязла эта страна в своем зле, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, проницательности и готовности к примирению, проявленным бывшими военными противниками», — заявил Штайнмайер.

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