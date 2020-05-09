«Китай и США спорят о происхождении возбудителя. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) представила свои выводы о том, действительно ли вирус был создан в лаборатории», — сообщает немецкое издание Handelsblatt (перевод — inopressa.ru).

«Согласно обвинению американцев, коронавирус «сбежал» из китайской лаборатории. Китайцы это опровергают и даже оспаривают то, что возбудитель появился в Китае. Недавно представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь утверждал, что вирус в страну завезла армия США».

«В Берлине Федеральная разведывательная служба (BND) на этой неделе проинформировала депутатов о своих выводах. BND говорит об «информационной войне» между Вашингтоном и Пекином. Доказательств утверждения, что вирус был создан в лаборатории, у спецслужбы, по ее словам, нет. Исследователи считают наиболее вероятным, что вирус передался человеку от летучих мышей на китайском рынке диких животных. Но и это пока остается теорией», — говорится в статье.

«В бундестаге партия СвДП хочет задействовать комиссию по расследованию. По ее мнению, федеральное правительство должно «выступить за созыв международной рабочей группы по расследованию происхождения и распространения SARS-CoV-2 в Китае как исходной точке пандемии», говорится в проекте заявления, который фракция примет на следующей неделе. В рабочую группу «должны войти независимые эксперты, и она должна быть наделена значительными полномочиями», — передает издание.

«В расследовании заинтересован весь мир, подчеркивает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Однако заниматься им, по его мнению, должна наука, а не политика. Также и Франция придерживается неоднозначной позиции. Хотя президент Эммануэль Макрон говорит, что есть вопросы, на которые может ответить только Китай, Париж хочет избежать открытой конфронтации с Пекином из-за зависимости от поставок медицинских товаров из Китая».

«Во фракциях немецкого правительства требование о созыве комиссии, наоборот, встретило поддержку. Поведение Китая нельзя назвать вызывающим доверие, сказал в разговоре с Handelsblatt Норберт Реттген, председатель комитета бундестага по внешней политике: «После острой фазы борьбы с пандемии международное сообщество должно настоять на независимом расследовании, которое будет посвящено происхождению вируса и его распространению».

«Также Юрген Хардт, депутат от ХДС, занимающийся вопросами внешней политики, высказался в поддержку «независимого и прозрачного международного расследования, возможно, под руководством ВОЗ». В четверг Китай благосклонно воспринял то, что ВОЗ изучит происхождение вируса. Однако на проведение независимого расследования Пекин пока не дал согласия», — отмечает издание.

«Насколько щекотлива эта тема, показывает спор вокруг совместной статьи, написанной послами европейских стран в Пекине по случаю 45-летия дипломатических отношений между Китаем и Европой. Как удалось узнать Handelsblatt, китайское министерство иностранных дел подвергло цензуре часть статьи: указание на то, что коронавирус появился в Китае и затем распространился по остальному миру за последние три месяца, было вычеркнуто», — передает Handelsblatt.

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