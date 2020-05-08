Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что пандемия коронавируса COVID-19 в последующие 18 месяцев может привести к гибели 190 тыс. человек в Африке, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

«Хотя похоже, что COVID-19 не будет распространяться в Африке столь экспоненциально, как в остальной части мира, вероятно, он будет медленно тлеть в очагах его передачи», — заявила директор ВОЗ по африканскому региону доктор Матшидизо Моети.

«COVID-19 может стать константой нашей жизни в течение следующих нескольких лет, если правительства стран региона не будут принимать упреждающий подход. Нам нужно тестировать, отслеживать, изолировать и лечить», — добавила она.

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