Facebook и Google объявили, что разрешат сотрудникам, которые могут работать из дома, остаться в этом режиме по желанию до конца 2020 года. Об этом сообщает BBC News.

Обе компании при этом начнут открывать свои офисы, но продолжат придерживаться гибкого графика.

Facebook начнет открывать офисы с 6 июля. Каким конкретно сотрудникам предложат туда вернуться, компания еще не решила. Представитель компании отметил, что ситуация меняется и решение, возвращаться в офис или нет, будут принимать сами сотрудники и их семьи.

Ранее сотрудники Facebook получили бонусы в 1000 долларов США за работу из дома. А в Google ранее собирались вернуть сотрудников с удаленки с 1 июня, но теперь передумали.

Гендиректор компании Сундар Пичаи объявил, что возвращение в офисы планируется с июля при условии жестких мер безопасности на местах. Он добавил, что большинству сотрудников, которые могут полноценно работать из дома, разрешат там остаться до конца года.

Уже в конце февраля Facebook решил отменить крупную конференцию разработчиков ПО, которая должна была пройти в начале мая в Сан-Хосе.

В середине апреля глава компании Марк Цукерберг объявил, что крупные мероприятия с участием более 50 человек будут отменены до конца июня 2021 года, а сотрудникам разрешат остаться на удаленке по желанию до конца лета.

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