Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиниться президенту США Дональду Трампу и не стал выполнять его указ по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала CNN.

«Если Трамп прикажет мне [отменить карантин и] открыть штат таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа, я этого не сделаю», — подчеркнул губернатор, которого цитирует «Лента.ру».

По его словам, подобное решение Трампа «диктаторское» и «грозит внести раскол». Куомо подчеркнул, что карантин нельзя отменить просто так: снятие санитарных ограничений, в том числе с бизнеса, потребует нескольких месяцев.

Так губернатор Нью-Йорка ответил на требование Трампа о предоставлении ему абсолютных полномочий на отмену карантина в США. Как отметил глава государства во время ежедневного пресс-брифинга по вопросам коронавируса, «именно президент отдает приказы».

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