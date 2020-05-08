На крайнем севере, как его называют моряки, находятся самые суровые в мире воды. Особой суровостью отличается Баренцево море, омывающее северо-западное арктическое побережье России. В узкой бухте находится база Североморск, где размещаются корабли самого боеспособного в России Северного флота, пишет отставной адмирал США Джеймс Ставридис для Bloomberg (перевод — «ИноСМИ»).

На этой неделе группа кораблей в составе трех американских эсминцев, крупного транспортного судна и британского фрегата вошла в воды Баренцева моря, сделав это впервые после окончания холодной войны. Во избежание сюрпризов ВМС США проинформировали русских об этом походе, хотя по нормам международного права не обязаны это делать. Тот район, где будет действовать этот отряд кораблей, несомненно находится в международных водах, куда любая страна может свободно направлять свои суда. ВМС сообщили, что проведут серию учебных занятий в рамках боевой подготовки, в том числе, по вопросам борьбы с подводными лодками.

Действовать в этих местах очень непросто, даже в конце весны, которая выдалась относительно мягкой. Эти воды знакомы морякам по мурманским конвоям времен Второй мировой войны, когда суда союзников доставляли в Россию своим партнерам по борьбе с Гитлером боевую технику, оружие и предметы снабжения. Я бывал в этих северных водах (не в Баренцевом море, но за Полярным кругом) много лет назад на авианосце (тогда все прошло как по маслу), а потом на эсминце, который в десять раз меньше авианосца. Эсминцу было трудно при сильном волнении, и треть моей команды беспомощно лежала на койках, страдая от морской болезни. Оба похода были после окончания холодной войны в относительно спокойные и дружественные времена, когда мы взаимодействовали с российским флотом. Сейчас все не так.

Отношения между Россией и США быстро портятся. В последние недели российские бомбардировщики и подводные лодки проводят патрулирование вблизи побережья США и их союзников по НАТО. Соединенные Штаты выразили протест в связи с тем, что русские провели испытания противоспутникового оружия. Между двумя странами возникли дипломатические разногласия по вопросу возможного продления договора СНВ-3, срок действия которого истечет в начале будущего года. Вновь возобновились боевые действия на Украине, где поддержанные Россией сепаратисты воюют с правительственными войсками. Почему США как раз в этот момент решили направить мощную группу кораблей на север?

На то есть три главных причины. Во-первых, это просто ответ на провокации со стороны России. В частности, российские надводные корабли совершают активные и опасные маневры в восточной части Средиземного моря неподалеку от зоны сирийского конфликта. Российские бомбардировщики проверяют северные границы альянса от Аляски до Балтики. И что самое главное, мы видим, как наращивает свою активность в северной Атлантике российский подводный флот. Группа надводных кораблей, которая в отличие от подводных лодок весьма заметна, подает четкий сигнал Москве.

Во-вторых, такого рода поход дает редкую, но очень важную возможность для боевой подготовки. Обычно американские корабли действуют в более кротких водах в западной части Тихого океана, в Средиземном море, Мексиканском заливе и центральной Атлантике. За ту суровую неделю, что я провел в северных водах, мне стало понятно, что нашим экипажам надо чаще изучать морское дело и практиковаться в самых трудных условиях. Научиться уверенно пользоваться оружием и приборами обнаружения, и особенно пополнять запасы в море (принимать на борт топливо, боеприпасы и материальные средства, прикрепившись к судну снабжения в бушующем океане) можно только в том случае, если делать это регулярно.

И наконец, очень важно проводить такие операции совместно с членами альянса. В этом смысле состав группы вызывает разочарование. США хотели, чтобы в походе участвовала большая группа кораблей, но свое согласие дали только британцы. Норвежцы, которые обычно с желанием сотрудничают вблизи своего побережья, на сей раз пропали без вести. Это вызывает особое удивление в связи с тем, что генеральным секретарем НАТО является бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, который очень решительно дает отпор плохим поступкам русских. Было бы разумно рассчитывать на то, что к США и Британии присоединятся немцы, итальянцы и французы, у которых есть надводные корабли, способные успешно действовать в северных водах. Весьма примечательно и то, что в составе группы отсутствует Канада, у которой самая протяженная граница в Арктике из числа стран-членов НАТО.

Интересно то, что при отборе новейших кораблей в состав ВМС США выбор несколько дней тому назад пал на фрегат типа «Фремм», спроектированный в Италии. Такие корабли будут строить американские рабочие на верфи в Висконсине (ее владельцем является итальянская кораблестроительная фирма «Финкантьери» (Fincantieri SpA)), и этот выбор является наглядными примером взаимодействия и сотрудничества между американскими и европейскими оборонными компаниями. Это также будет способствовать совершенствованию оперативной совместимости ВМС США и союзников по НАТО, у которых в составе флотов уже имеются фрегаты такого типа. Будем надеяться, что со временем такое сотрудничество будет содействовать более широкому участию партнеров в дальних морских походах типа того, который в настоящее время выполняется в Арктике.

Однако даже такая маленькая и скромная группа кораблей четко и ясно показывает России, что Соединенные Штаты и Британия готовы действовать в суровых водах в том уголке мирового океана, который русские ошибочно считают своими владениями.

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