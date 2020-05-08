Президент Франции Эмманюэль Макрон возложил в пятницу венок к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже в память о 75-летии окончания Второй мировой войны, отмечаемого во Франции 8 мая, сообщает «Интерфакс».

Перед этим французский президент также возложил венок у памятника генералу Шарлю де Голлю на Елисейских полях.

Впервые за свое существование церемония у могилы Неизвестного солдата прошла в отсутствие публики из-за режима ограничений, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

В церемонии, кроме Макрона, приняли участие премьер-министр Эдуар Филипп, мэр Парижа Анн Идальго, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, начальник генерального штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр, бывшие президенты страны Николя Саркози и Франсуа Олланд, еще несколько высокопоставленных государственных деятелей и военных.

Возложение венка сопровождалось минутой молчания, после чего хористы Республиканской гвардии исполнили «Марсельезу».

Ввиду обстоятельств, вызванных эпидемией COVID-19, Макрон приветствовал участников церемонии на японский лад — отдаленным поклоном.

Скромные, без участия граждан церемонии возложения венков к памятникам погибшим в годы войны проходили в пятницу в разных местах Франции.

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