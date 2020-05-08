Число инфицированных коронавирусом нового типа (Covid-19) во всем мире превысило 3 миллиона 917 тысяч человек.

Согласно обновленным данным сайта «Worldometer», по состоянию на утро 8 мая число умерших от Covid-19 составляет 270 740 человек, выздоровевших – 1 344 278.

В целом в мире зарегистрировано 3 917 999 случаев заражения коронавирусом.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США- 1 292 850 человек. В Штатах от опасной болезни скончались 76 938 человек.

Ниже перечислены данные по числу умерших от коронавируса нового типа в странах, где число инфицированных превысило 10 тысяч человек:

Великобритания – 30 615, Италия — 29 958, Испания — 26 070, Франция — 25 987, Бразилия — 9 190, Бельгия — 8 415, Германия — 7 392, Иран — 6 486, Нидерланды — 5 288, Китай — 4 633, Канада — 4 408, Турция — 3 641, Швеция — 3 040, Мексика — 2 961, Индия — 1890, Швейцария — 1810, Эквадор — 1654, Перу — 1627, Россия — 1625, Ирландия — 1403, Португалия — 1105, Индонезия — 930, Румыния — 888, Польша — 755, Филиппины — 685, Австрия — 609, Пакистан — 594, Япония — 590, Дания — 514, Украина — 340, Чили- 285, Южная Корея — 256, Израиль — 240, Саудовская Аравия — 219, Бангладеш — 199, ОАЭ — 165, Беларусь — 116, Сингапур — 20, Катар — 12.

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