В Турции государство и гуманитарные структуры продолжают оказывать помощь представителям всех слоев населения, несущими ущерб от пандемии коронавируса нового типа (Covid-19).

Раздача помощи малоимущим семьям из числа представителей национальных и религиозных общин организована по линии Общества Турецкого Красного полумесяца, передает «Анадолу».

В числе прочих Красный полумесяц передал 200 коробок с продовольствием работникам армянской церкви Сурб Вардананц в стамбульском районе Ферикей для последующей раздачи турецким гражданам из числа этнических армян.

Член правления Турецкого Красного полумесяца Эрджан Тан сообщил, что организация оказывает гумпомощь нуждающимся как за рубежом, так и внутри страны. «Мы передали гумпомощь церкви Сурб Вардананц для раздачи 1500-2000 человек. Продовольствия хватит им на 25 дней», — сказал Тан.

Глава Фонда церкви Сурб Вардананц Мурат Огер выразил благодарность Турецкому Красному полумесяцу.

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