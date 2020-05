Секретариат Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) осудил оккупацию города Шуша армянскими вооруженными формированиями.

«Секретариат ГУАМ осуждает оккупацию Шуши армянскими вооруженными силами в 1992 году. Мы еще раз заявляем о поддержке независимости и суверенитета Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ», — говорится в публикации организации в Twitter.

#ODEDGUAM Secretariat condemns the occupation of the city of Shusha by armed forces of Armenia in 1992. We reaffirm our support to independence and sovereignty of Azerbaijan🇦🇿 within its internationally recognized borders.

🇦🇿🇬🇪🇲🇩️🇺🇦 pic.twitter.com/zWGjkUw5tb

— GUAMSecretariat (@GUAMSecretariat) May 8, 2020