В Германии Бундестаг принял законопроект, предусматривающий тюремное заключение на срок до одного года за «лечение» от гомосексуальности, сообщает Der Standard.

Законопроект запрещает так называемую конверсионную терапию – методику, направленную на «излечение» гомосексуальности и превращении ее в гетеросексуальное и бесполовое поведение. С принятием закона эта практика запрещается для лиц в возрасте до 18 лет.

Кроме того, запрет действует для взрослых людей в случае, если они подверглись обману, принуждению или угрозам по поводу своей ориентации. Это имеет место, например, если кто-то введен в заблуждение относительно терапевтических преимуществ или недостаточно информирован о рисках конверсионной терапии.

Minval.az