Командование по обработке военного набора Вооруженных сил США разослало в пункты вербовки новое распоряжение.

В то время как американский президент Дональд Трамп нашел «крайнего» в неготовности страны к коронавирусу, появилась информация, что в Соединенных Штатах граждане, которые переболели COVID-19, не смогут поступить на военную службу. Об этом говорится в распоряжении по набору на военную службу, которое разослало Командование по обработке военного набора Вооруженных сил США (MEPCOM), сообщают американские СМИ.

В пресс-службе Пентагона подтвердили подлинность распоряжения, которое обязательно для всех 65 пунктов набора рекрутов по всей территории страны.

Все новые рекруты должны будут измерить температуру и ответить на вопросы о симптомах и потенциальных контактах с людьми, которые болели COVID-19.

Как отмечается в памятке, «во время собеседования или изучения истории болезни, заболевание COVID-19, подтвержденное либо лабораторным тестом, либо клиническим диагнозом», будет основанием для перманентной дисквалификации.

Пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл отказалась объяснить, почему диагноз COVID-19 навсегда дисквалифицирует, по сравнению с другими вирусными, не хроническими заболеваниями, которые не исключают военную службу.

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