Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил, что его компания Neuralink в ближайшие месяцы внедрит в мозг человека чип. Об этом миллиардер заявил во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана, пишет Business Insider.

Маск уверен, что специалисты его компании в ближайший год закончат работы по созданию импланта, который предназначен для людей, утративших из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей.

«В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом. У нас есть шанс внести вклад, сделав их людей с инвалидностью здоровыми, и восстановив некоторые функции, которые они потеряли», — подчеркнул Маск.

Он добавил, что чип планируется размещать под кости черепа. Соединение с мозгом будет проходить при помощи электродов.

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