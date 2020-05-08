Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет только немецкое государство.

Это официальное заявление он опубликовал на своей странице в Twitter в четверг, 7 мая.

Маас напомнил ключевые этапы истории Второй мировой, отметив, что война началась именно с того, что Германия напала на Польшу.

Также он объявил, что только Германия несет всю ответственность за Холокост.

При этом Хайко Маас акцентировал внимание на том, что тот, кто сеет сомнения в этих фактам, поступает несправедливо по отношению к погибшим, использует историю в своих целях и разделяет единство Европы.

Minval.az