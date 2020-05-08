Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет только немецкое государство.

Это официальное заявление он опубликовал на своей странице в Twitter в четверг, 7 мая.

Маас напомнил ключевые этапы истории Второй мировой, отметив, что война началась именно с того, что Германия напала на Польшу.

Также он объявил, что только Германия несет всю ответственность за Холокост.

При этом Хайко Маас акцентировал внимание на том, что тот, кто сеет сомнения в этих фактам, поступает несправедливо по отношению к погибшим, использует историю в своих целях и разделяет единство Европы.

Deutschland allein hat mit dem Angriff auf Polen den 2. Weltkrieg entfesselt. Deutschland allein trägt die Verantwortung für den Holocaust. Wer daran Zweifel sät, fügt den Opfern Unrecht zu, instrumentalisiert Geschichte, spaltet Europa. #TagDerBefreiung https://t.co/4KRO6SGauk — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 7, 2020

Minval.az