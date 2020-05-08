Наверное, в истории каждого конфликта есть, если угодно, «реперные точки», те, которые меняют не только восприятие войны, но и сам ее характер. Для Азербайджана это, без сомнения, 8 мая 1992 года, оккупация Арменией города Шуша — исторической столицы Карабаха. С того дня прошло уже 28 лет, но это не тот случай, когда «время лечит» — наоборот, с каждым днем боль становится только острее.

И сегодня, 8 мая, наверное, можно вспомнить и историю основания столицы Карабахского ханства, и происхождение ее названия, где соединились и остроконечные скалы — «шиш», и прозрачный, как стекло, горный воздух — «шуше», и знаменитые строчки Вагифа «Шуша — стекло, но в каменной оправе гор», и топоним «Шушенское» в верховьях Енисея, там, где коренное население — алтайские тюрки, и трагическую судьбу самого Вагифа, и удивительный цветок «хары бюльбюль», и то, что Шушу не зря называли «консерваторией Востока».

Можно — и нужно! — рассказывать о том, какие масштабы приняли грабежи и мародерство в Шуше после ее оккупации армянскими агрессорами и какой урон наносится азербайджанскому и мировому культурному наследию. Где расстрелянные памятники Натаван, Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю — лишь один эпизод.

Была ли у нас тогда, горькой и трагической весной 1992 года, реальная возможность отстоять город? Наверное да, и наверное, нет. Да, потому что о героизме защитников Шуши еще долго будут рассказывать легенды. И нет, потому что никуда не деться от реального расклада сил.

Об этом и сегодня не очень любят говорить вслух, в особенности адепты культа «в СССР все было хорошо и правильно», но факт остается фактом: «схроны» с оружием создавались в Карабахе еще до того, как в Ханкенди начались митинги с требованиями «миацума», и союзные силовые структуры не считали нужным на это реагировать. Армения начала создавать свои вооруженные формирования еще при существовавшем СССР и при полном попустительстве союзных властей, в то время как в Азербайджане те же союзные власти изымали у граждан даже зарегистрированные по всем правилам охотничьи ружья. Карательные операции советская армия тоже проводила в Азербайджане, в том числе дважды — в Баку, но никак не в Армении. Решение о создании, точнее, воссоздании в Азербайджане своей национальной армии было принято еще 9 октября 1991 года, но кремлевский ставленник Аяз Муталлибов, тогдашний президент Азербайджана и верховный главнокомандующий, вместо полноценной работы по созданию армии предпочел сколачивать президентскую гвардию, и в результате вместо полноценной армии с единоначалием и четкой координацией действий на переднем крае стояли добровольческие батальоны, что резко снижало эффективность азербайджанской обороны — несмотря на весь героизм бойцов и командиров. И самое главное, что на стороне Армении с самого начала воевали регулярные российские подразделения, включая элитную Псковскую дивизию ВДВ, и ее появление в Карабахе очень трудно подвести под официальную версию в стиле «договорились на месте с командирами за бутылку коньяка и энную сумму долларов в США, предварительно полученных от диаспоры». Шуша при таком раскладе была обречена. И то, что она исключительно благодаря стойкости своих защитников продержалась так долго — это то, о чем надо рассказывать с гордостью.

Но есть и еще одна сторона вопроса. Даже если вынести за скобки историческое значение Шуши для азербайджанского народа (если, конечно, это вообще корректно), если, сделав над собой усилие, «включить холодную голову», то становится понятным: захват армянскими агрессорами Шуши и Лачина не просто изменил расстановку сил в Карабахе, создав «сухопутный коридор» с Арменией. Именно захват Шуши, уверены военные эксперты, ознаменовал переход Армении к открытой агрессии и захвату территорий, где армянское население уже не составляло большинства.

Тогда не столько армянским агрессорам, сколько их московским покровителям казалось, что дальше все будет легко и просто. Что воюющие от имени Армении российские регулярные части легко опрокинут азербайджанскую самооборону, потери в Карабахе будут и дальше приводить к внутриполитическим потрясениям в Баку, а значит, очень скоро азербайджанская государственность как таковая будет уничтожена, даже не возродившись. А значит, нефть, газ, «точки» для размещения РЛС — все это вновь окажется под властью Кремля. Казалось — вот еще немножко, и…

Только вот этого «немножко» не получилось. И уже не получится. Азербайджан не упустил свой шанс на возрождение государственности. А теперь решает вторую задачу — по освобождению собственных земель от армянских агрессоров. Где задействованы и дипломатия, и военно-силовые рычаги. На переговорах уже обсуждается вопрос возвращения азербайджанских беженцев не только в окружающие бывшую НКАО районы, но и в сам Нагорный Карабах, что приводит в ужас иреванский «болтающий класс».

И самое главное, к освобождению Шуши готовится армия, для которой в Джоджуг Марджанлы началась дорога к столице Карабаха.

И когда на учениях наши солдаты выстраиваются в «живые буквы» «Наша цель Шуша, ждите нас» — это не просто «строевой прием», а военно-политический месседж. Потому что этот удивительный город Шуша, «стекло в каменной оправе гор» , действительно ждет нас. Ведь это наши горы. И наш город. Куда мы обязательно вернемся. Вернемся на Джыдыр-дюзю, вернемся к «Хан булагы», и над остроконечными скалами, в прозрачном, как стекло, горном воздухе, вновь зазвучит «Карабах шикестеси».

И это произойдет скорее, чем кажется многим.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az