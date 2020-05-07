Крупнейший уличный карнавал Европы, который проводится в лондонском районе Ноттинг-хилл, отменили из-за эпидемии COVID-19, сообщили организаторы.

Карнавал, проходящий каждый год в последние выходные августа, был отменен впервые за 54 года.

Как сообщает Notting Hill Carnival LTD, решение было принято «после длительных консультаций со стратегическими партнерами и консультативным советом».

В официальном заявлении указано: «Карнавал в Ноттинг-Хилл был основан для того, чтобы объединять людей в трудные времена, и мы намерены сохранить это наследие.»

Организаторы сообщили, что они работают над созданием альтернативного NHC 2020 онлайн, передает «Вестник Кавказа» со ссылкой на The Independent.

В карнавале ежегодно принимают участие более двух миллионов человек.

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