Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь будет тестироваться на коронавирус ежедневно. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Мы с Майком (Пенсом, вице-президентом США) сдали тест… Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день», — цитирует «Газета.ру» Трампа.

Также он подтвердил, что один из сотрудников Белого дома заболел коронавирусом.

«У меня был очень ограниченный контакт с этим джентльменом», — уточнил Трамп.

Ранее стало известно, что у камердинера американского президента Дональда Трампа диагностирован коронавирус.

Minval.az