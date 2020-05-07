Американские учёные представили первые доказательства того, что непрерывная детонация во вращающемся детонационном двигателе (RDRE) на пероксиде водорода может существенно расширить возможности перспективных ракет-носителей. Как пишет «Лайф», инженеры-ракетчики из Университета Флориды в ходе экспериментов выяснили, что контролируемые взрывы топлива в детонационном двигателе (RDE) показывают наиболее высокий КПД и, как следствие, увеличивают массу полезной нагрузки, которую можно «забросить» в космос.

В рамках серии экспериментов учёным удалось доказать, что масштабирование агрегата под современные ракеты позволит добиться прироста в 20 процентов по уровню полезной нагрузки уже на первом этапе. А если двигатели будут и дальше показывать выдающиеся результаты, то рост полезной нагрузки на ракеты можно довести до 40 процентов.

Особенность ротационного детонационного двигателя состоит в том, что в кольцеобразной камере сгорания топливо не горит, а взрывается по специально запрограммированному циклу с заданной интенсивностью. Своевременная подача топлива и грамотно настроенное программное обеспечение позволят контролировать процесс на всём этапе полёта. Экономика таких двигателей, согласно расчётам учёных, может оказаться гораздо лучше традиционных ракетных двигателей.

Minval.az