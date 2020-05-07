Судьба Советского Союза уготована Китаю в том случае, если он не откажется от своего авторититарного режима в пользу политики в русле Запада. С таким предупреждением выступил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в авторской радиопередаче Стива Грубера, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства утвердительно ответил на вопрос, считает ли он КНР наиболее опасным противником США и Запада в целом. Помпео выразил согласие и с тем, что Китай соревнуется с Западом в технологической, военной, торговой и финансовой областях. «Я считаю, что теперь весь мир видит, что этот авторитарный режим совершенно иной, чем мы», — утверждал он.

«В конце концов Коммунистической партии Китая придется решать, хотят ли они на самом деле стать частью цивилизованного сообщества наций, взаимодействующих ради лучшей доли народов во всем мире, или же будут заниматься тем, чем сейчас. Мы все знаем историю Советского Союза. Хотят ли они [китайцы] вести себя таким образом, который более соответствует поведению авторитарных режимов? Если они этого хотят, то президент Трамп поступит правильно, обеспечив защиту американского народа», — продолжал госсекретарь США.

«Мы будем поступать правильно, наращивая наши вооруженные силы, и будем поступать правильно в дипломатическом плане», — заверил он.

Помпео при этом высказался за продолжение попыток Вашингтона «наладить торговые отношения» с Пекином.

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