Россия привлекает сторонников Башара Асада в качестве наемников для участия в боях в Ливии на стороне Халифы Хафтара, сообщают местные источники в Сирии.

За вступление в ряды незаконных вооруженных формирований на востоке Ливии сирийцам предлагают по тысячу долларов в месяц, передает агентство «Анадолу».

Активная кампания по привлечению наемников в ряды сторонников Хафтара, в последние дни ведется в подконтрольной Асаду южной сирийской провинции Дераа.

Российская военная делегация во главе с высокопоставленным офицером с 24 апреля провела в Дераа серию встреч с группами сирийских наемников, которые ранее сражались за деньги на стороне Башара Асада.

Сирийцам предложили трехмесячный контракт в Ливии с правом продления.

Одна из групп приняла предложение, другие отказались.

Те, кто принял предложение Москвы, в настоящий момент пополняют свои ряды новыми наемниками из числа жителей провинции Дераа.

Наемники пройдут ускоренный курс военной подготовки на одной из учебных баз России в Сирии, а затем будут переброшены в Ливию.

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