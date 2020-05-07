Президент США Дональд Трамп сравнил пандемию COVID-19, вызванную коронавирусом, с нападением на базу «Перл-Харбор» во время Второй мировой войны, передает BBC News.

«Мы пережили худшую атаку на нашу страну… Это хуже, чем «Перл-Харбор», это хуже, чем 9/11», — заявил американский лидер на пресс-конференции с журналистами. Трамп добавил, что воспринимает пандемию как войну, и посетовал на то, что ее вовремя не остановили в Китае.

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