«Мы пережили худшую атаку на нашу страну… Это хуже, чем «Перл-Харбор», это хуже, чем 9/11», — заявил американский лидер на пресс-конференции с журналистами. Трамп добавил, что воспринимает пандемию как войну, и посетовал на то, что ее вовремя не остановили в Китае.
Дата: 2020/05/07 17:34
Раздел: Мир
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