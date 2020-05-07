Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна планирует усилить меры безопасности для дипломатов в России.

Об этом он заявил в интервью РБК.

«Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности нашего МИД в чешское посольство в Москве», — сказал Петршичек.

Он отметил, что чешская сторона не получила ответа по поводу инцидентов в Москве и Санкт-Петербурге, связанных со сносом в Праге памятника маршалу Коневу.

Напомним, в начале апреля в Праге демонтировали монумент советскому маршалу Ивану Коневу.

Москва угрожала Праге возмездием за статую Конева. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к судебному преследованию людей, стоявших за демонтажем памятника.

Minval.az