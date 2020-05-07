Американская социальная сеть Facebook в партнерстве сотовыми операторами Bitel, Claro, Entel и Movistar запустила тестирование программы Discover. Она позволяет бесплатно пользоваться интернетом через мобильные приложения.

Пока программа работает только в Перу, но в перспективе Facebook хочет распространить инициативу и на другие страны.

В настоящее время проект Discover доступен только в формате приложений для операционной системы Android, а также Web-приложений и работает исключительно с четырьмя сотовыми операторами. Доступ к приложению не тарифицируется, но есть ограничения по контенту: видео, музыка, и прочие «тяжелые» форматы не поддерживаются.

Minval.az