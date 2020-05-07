Девять граждан Украины, которых ранее отказались вывезти из Аргентины и Бразилии авиакомпании шести стран мира, доставлены спецрейсом национального авиаперевозчика Turkish Airlines (THY) из Буэнос-Айреса в Стамбул, передает «Анадолу».

Посол Украины в Анкаре Андрей Сибиха сообщил «Анадолу», что украинская сторона ранее провела переговоры с представителями шести стран, которые в условиях пандемии коронавируса организовали спецрейсы для доставки своих граждан из Южной Америки. Однако во всех случаях Киев получил отказ.

Посол выразил признательность Анкаре за помощь в доставке украинских граждан спецрейсом THY. «Мы глубоко признательны МИД Турции за содействие в организации доставки наших граждан», — сказал глава украинской дипмиссии.

Доставленные в Стамбул граждане Украины будут следовать карантинным требованиям властей Турции, и вскоре будут доставлены на родину через Минск, сообщил он.

Сибиха напомнил, что благодаря поддержке Турции, Украина до сегодняшнего дня смогла вернуть своих граждан из многих стран мира.

«Активные усилия нашего посольства позволили вернуть свыше 3 тысяч украинских граждан на родину. Я имею ввиду как украинских граждан в Турции, так и в других странах», — пояснил глава дипмиссии.

Посол также дал высокую оценку взаимодействию с турецкой стороной в вопросе доставки на лечение в Турцию больных из Украины.

«Есть группа украинских граждан, нуждающихся в срочной операции в Турции. Не ошибусь если скажу, что их жизнь во многом зависит от операции в турецких больницах», — отметил Сибиха.

Minval.az