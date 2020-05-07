Планы Кейт Миддлтон о пополнении семейства пришлось отложить. Еще в прошлом году британские СМИ писали о желании герцога и герцогини Кембриджских завести четвертого ребенка. Но супруга принца Уильяма не забеременела.

Как стало известно теперь, виной тому послужила Меган Маркл. После переезда герцогов Сассекских из Великобритании их обязанности легли на плечи Уильяма и Кейт. Из-за своей популярности среди подданных Миддлтон предстоит работать за двоих, передает телеканал «Пятый».

По этой причине королева Елизавета II запретила супруге своего внука рожать детей. Беременность и роды отнимут у герцогини много времени и сил. По мнению монарха, Кейт и Уильям должны сосредоточиться на работе и восстановлении репутации королевской семьи. Миддлтон с горечью приняла эти условия.

Minval.az