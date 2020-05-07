В Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантинных ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

По данным Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне – 27,1%. По сравнению с США эти показатели в четыре раза выше, передает Би-Би-Си.

Индия находится на карантине с 25 марта. Это привело к массовым увольнениям и потере работы среди населения.

По последним данным, в Индии коронавирусом заразились более 43 тысяч человек. Скончались 1787.

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