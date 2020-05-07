Уже 12 человек заразились коронавирусом в Ватикане, новый инфицированный работает на Папу Римского Франциска, сообщает CNN со ссылкой на службу Святого Престола.

Так, по словам руководителя пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, этот человек работает удаленно с начала марта и сейчас находится под наблюдением дома.

83-летний Папа, у которого повреждено легкое от инфекции в возрасте 20 лет, дважды получил отрицательный результат на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе Ватикана в прошлом месяце, его дистанцируют от всех, кто может быть заражен коронавирусом, он принимает пищу в своих личных комнатах и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями.

Издание напоминает, что ватиканский кардинал подверг критике меры по борьбе с COVID-19.

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