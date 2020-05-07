Миллиардер Илона Маск и певица Граймс назвали своего новорожденного сына X Æ A-12 — в честь самолета, искусственного интеллекта и крысы. Однако зарегистрировать ребенка под таким именем они не смогут.

Мальчик родился в Лос-Анджелесе. А по законам американского штата Калифорния в имени, указанном в свидетельстве о рождении, должно быть «не более 26 букв английского алфавита». Из символов допускаются только апостроф и дефис. Таким образом, как пишет издание People, Æ и цифра 12 в документ вписаны быть не могут, сообщает BBC.

Адвокат по семейным делам Дэвид Гласс прокомментировал, что чисто технически странное имя ребенка не является нелегальным, но регистрации не подлежит. Граймс и Маск имеют право подать апелляцию в случае отказа, но шансов выиграть дело у них мало. Поэтому им, скорее всего, придется внести изменения в необычное имя сына.

Между тем новоиспеченные родители уже успели поссориться из-за имени младенца. Певица Граймс, расшифровывая имя младенца в соцсети Twitter, допустила ошибку. Она указала, что A-12 — это отсыл к разработанному для ЦРУ США самолету-разведчику Lockheed A-12, который послужил основой для создания высокоскоростного высотного разведчика «SR-17». «Это наш любимый самолет. Никакого оружия, никаких оборонных приспособлений — только скорость. Прекрасен в бою, но без всякого насилия», — написала певица. Правда, Маск позже публично поправил ее — не SR-17, а SR-71.

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