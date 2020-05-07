Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Они планируют в скором времени начать испытывать ее на людях, пишет Daily Mail.

Отмечается, что эту вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела. Предварительные результаты лабораторных испытаний показали, что антитела были способны остановить заражение коронавирусом человеческих клеток.

Глава компании, которая занимается разработкой вакцины, сообщил, что масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года.

«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», — добавил он.

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