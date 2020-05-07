Ученый Бинг Лю, находившийся на пороге очень важных открытий относительно коронавирусной инфекции COVID-19, был убит в США.

Как передает телеканал NBC, 37-летий Лю, работавший в школе медицины Питтсбургского университета, был найден 2 мая без признаков жизни в своем доме в штате Пенсильвания с огнестрельными ранениями головы и шеи.

Его коллеги сообщили прессе, что покойный был на пороге очень важных открытий, объясняющих причину коронавирусной инфекции и клеточной основы осложнений, которые вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Полиция полагает, что Лю застрелил его 46-летний знакомый по имени Хао Гу, который затем покончил с собой. Тело убийцы было найдено в автомобиле, припаркованном примерно в километре от дома ученого.

Minval.az