Министры экономики федеральных земель ФРГ хотят разрешить работу ресторанов и кафе, их могут начать поэтапно открывать в период с 9 по 22 мая, сообщает в «Интерфакс» со ссылкой на Dpa.

По информации агентства, такое предложение было озвучено в ходе видеоконференции министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и его региональных коллег. Гастрономические заведения в Германии были закрыты с середины марта из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого, сообщается, что с 15 мая возможно возобновление футбольных матчей.

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