Принц Гарри продал свои охотничьи ружья ручной работы после того, как бросил кровавый спорт по просьбе своей супруги Меган Маркл. Как сообщает портал Дни.ру со ссылкой на британские СМИ, герцог Сассекский получил за раритетное оружие 50 тысяч фунтов стерлингов.

Покупатель заверил, что приобрёл ружья не из-за знаменитого владельца, а из-за их ценности и качества. При этом в окружении четы уверены, что принц Гарри не вернётся к кровавому хобби, против которого так яро настроена жена.

Отметим, что охота в королевской семье — это многолетняя традиция. С самого детства принц Чарльз обучал ей сыновей. Впервые принц Гарри отказался принимать участие в ежегодной рождественской охоте в Сандрингеме в 2018-м, так как Меган Маркл высказалась категорически против «кровавой» семейной традиции.

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