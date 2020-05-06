В Турции отели будут придерживаться ряда ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Daily Sabah в среду, 6 мая.

«В соответствии с требованиями министерства культуры и туризма Турции, гостиницы этим летом могут быть заполнены максимум на 60%. У туристов при заселении будут измерять температуру и выдавать им маски. В отелях будет оборудована карантинная зона, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19», — сказано в публикации.

Также отмечается, что дверные ручки и другие поверхности в отелях будут регулярно дезинфицироваться, а номера после выселения гостей будут оставаться пустыми в течение 12 часов.

При этом в зонах питания продукты будут закрыты защитной стеклянной панелью на случай кашля и чихания кого-то из гостей. Между столами будет соблюдаться дистанция в полтора метра, а количество людей в обеденных залах будет ограничено. На время исчезнут кофемашины и другие автоматы с напитками, которыми массово пользуются постояльцы.

Социальная дистанция будет соблюдаться и на пляжах. Уровень хлора в бассейнах будет поддерживаться на значительном уровне. SPA-центры и фитнес-залы в этом сезоне будут закрыты.

Minval.az