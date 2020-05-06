Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу пандемии COVID-19 и добилась замедления распространения коронавируса.

«Я думаю, мы можем сказать сегодня, что мы прошли первую фазу», — цитирует Меркель «Меркель» со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung. Канцлер поблагодарила граждан Германии, которые приняли ограничения, соблюдали правила гигиены, и тем самым спасли жизни других людей.

Власти Германии решили постепенно снизить введенные ограничения. Так, людям из двух домохозяйств разрешат встречаться, будет открыто больше магазинов. При этом требования соблюдать дистанцию в полтора метра между людьми и носить маски в общественных местах будут действовать до 5 июня.

Германия занимает шестое место в мире по уровню распространения коронавируса и 17-е место по числу активных случаев заболевания. В целом в стране COVID-19 диагностировали у 167 тысяч человек, из них выздоровели более 137 тысяч человек, умерли около семи тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Minval.az