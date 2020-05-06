Президент Ирана Хасан Роухани в среду предостерег от продления оружейного эмбарго против Тегерана, которое должно истечь в октябре 2020 года в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 по соглашению от 2015 года по иранской ядерной программе.

«Если оно (эмбарго) будет вновь введено… они (сторонники эмбарго) знают, какие серьезные последствия и какое историческое поражение будет ждать их, если они совершат такую ошибку», — приводит «Интерфакс» слова Роухани, сказанные на заседании кабинета министров.

Он подчеркнул, что отмена эмбарго — «неотъемлемая часть» Совместного всеобъемлющего плана (СВПД) по ядерной программе Ирана. Президент отметил, что США и некоторым другим странам следует знать о готовности Тегерана не допустить нарушения резолюции 2231 касательно отмены эмбарго.

В то же время Роухани заверил, что Иран будет приобретать оружие исключительно в оборонительных целях.

Также он назвал «очень глупой ошибкой» отказ США от СВПД и добавил, что для Вашингтона было бы «мудрым» вернуться к соблюдению этого соглашения.

Minval.az