Турция планирует возобновить международное авиасообщение 12 июня, в случае благоприятной ситуации с коронавирусом в России, полеты могут начаться и в РФ, сообщает газета Sabah.

«Внутренние рейсы в Турции будут возобновлены в начале мая, международные — после 12 июня. В первую очередь речь идет о полетах в Германию и Россию — страны, из которых в Турцию приезжает больше всего туристов», — пишет издание.

Между тем, в России действует запрет на въезд иностранцев на неопределенный срок.

Планы по возобновлению полетов на лето уже обнародовала авиакомпания Turkish Airlines. В июне перевозчик планирует полностью восстановить внутреннее авиасообщение, а также начать полеты в 19 стран. Среди них — Казахстан, Беларусь, Грузия, Канада, а также ряд европейских, азиатских и ближневосточных стран.

В июле и августе авиакомпания планирует нарастить объемы перевозки. Так, в июле полеты будут совершаться уже в 74 страны, а в августе — в 98 стран.

Minval.az