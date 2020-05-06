В рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (Сovid-19) за помощью к Турции обратились 128 государств. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу в эфире одного из турецких телеканалов.

По словам главы дипломатии, часть стран просила безвозмездную медицинскую помощь, другие — в виде экспортных поставок или закупки медицинских средств. «Анкара смогла удовлетворить лишь около половины обращений»,- сказал министр, его слова передает «Анадолу».

Чавушоглу отметил, что буквально накануне обсуждал с главой Минздрава Турции Фахреттином Коджой вопрос поставок груза медицинской помощи в Парагвай.

«Тот факт, что две третьи стран мира попросили помощь у Анкары – говорит о доверии к нашей стране. Помощь, которую мы отправляем за рубеж станет залогом превращения Турции в бренд, модель доверия на международном уровне», — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Анкара активно делится с зарубежными партнерами опытом в борьбе с пандемией.

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