Lufthansa ведет переговоры с правительством Германии, чтобы избежать банкротства. Как сообщает CNN, во вторник группа авиакомпаний провела свое первое виртуальное ежегодное собрание, на котором обнародовала убытки за первый квартал.

Они составили 1,2 млрд евро (1,3 млрд долл. США). По словам генерального директора группы Карстена Шпора, Lufthansa прожигает дыру в своих наличных резервах со скоростью 1 млн евро (1,1 млн долл.) в час. «Все наши усилия сводятся на нет одним глобальным событием. Никто не мог предвидеть такой результат», — заявил он.

По сообщению Bloomberg, Lufthansa отказалась отвечать на вопросы акционеров относительно подробностей соглашения с властями о ее спасении.

По данным Spiegel и Bloomberg, с правительством Германии Lufthansa ведет переговоры о финансовой помощи на сумму 10 млрд евро (10,8 млрд долл.). В свою очередь, компания может отдать правительству 25,1% акций и место в наблюдательном совете.

Пока Lufthansa эту информацию не комментирует, но в письме, которое было отправлено сотрудникам 3 мая и появилось в распоряжении CNN, компания сообщает, что переговоры «могут быть быстро завершены».

«Поддержка правительства Германии станет решающим шагом для нашей будущей жизнеспособности. Конкурентоспособность и инвестиционные возможности продолжают оставаться важными предпосылками для этого», — говорится в письме.

В свою очередь, аналитики обеспокоены тем, что вмешательство правительства может помешать Lufthansa быстро выполнить запланированную программу реструктуризации, которая сократит ее парк на 13% и может привести к сокращению до 10 тыс. рабочих мест. Около двух третей его сотрудников (более 80 тыс. человек) уже работают по сокращенному графику.

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