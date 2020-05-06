Евросоюз недоволен возросшим на фоне пандемии коронавируса влиянием России и Китая на Западных Балканах и собирается обсудить это на онлайн-саммите с шестью представителями этих регионов, который пройдет в среду, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатических представителей ЕС, участвующих в подготовке видеоконференции.

По словам одного из источников агентства, цель саммита — показать балканским странам, что ЕС хочет их присоединения к союзу.

«Но мы также хотим сказать: вы не можете просто так потворствовать Китаю и России, когда вам удобно», — добавил он.

Также источники пожаловались на то, что балканские государства не ценят должным образом финансирование, выделенное им Евросоюзом на борьбу с COVID-19. По мнению европейских дипломатов, поддержка со стороны Евросоюза более существенна, чем гуманитарная помощь, предоставленная Сербии и Боснии и Герцеговине Россией и Китаем.

Minval.az